Wystawa fotograficzna Jacka Poremby podczas BMW Luxury Days we Wrocławiu

Premierowa wystawa zdjęć Jacka Poremby to projekt współtworzony z BMW specjalnie z okazji Luxury Days, które organizowe są w pięciu wybranych salonach marki, w tym we wrocławskim salonie Inchcape. Dotąd jego prace można było podziwiać podczas wielu wystaw w Polsce i za granicą, m.in. w Teatrze Pstrąg (Łódź), w Centrum Sztuki Współczesnej, podczas targów Photokina (Kolonia, Niemcy 1998), w Galerii 65 (Warszawa 2006). Zdjęcia Poremby były również częścią wystawy „Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi” w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Wystawa Jacka Poremby – 10-13 lipca, BMW Inchcape Wrocław, ul Karkonoska 61.

Jacek Poremba (ur. w Łodzi w 1966 r.) - jako fotograf pracuje od 1990 roku. Poremba specjalizuje się w fotografii modowej, portretowej i reklamowej. Pracował dla najważniejszych polskich magazynów, takich jak Viva, Uroda, Pani, Gala, Cosmopolitan, Twój Styl i Marie Claire. Jest również autorem wielu okładek płyt CD i LP: Kayah/Bregovic, Nosowska, Lipnicka/Porter, Bartosiewicz, Kowalska, Jopek, Kora, Maria Peszek.

www.jacekporemba.com

https://www.bmw-inchcape.pl/