BMW Luxury Days w salonie Inchcape

Piękno od zawsze stanowi wzór, wyznacza nowe kierunki i zachwyca. Z myślą o nim BMW organizuje Luxury Days dla uczczenia święta klasy luksusu oraz pokazania tego co najpiękniejsze w BMW. Będzie to jedyna okazja by odkryć pełną gamę najbardziej prestiżowych modeli BMW, udostępnionych również do jazd testowych. Pełne atrakcji wydarzenie odbędzie się w dniach 10-13 lipca w salonie Inchcape Wrocław.