Check Point wprowadza rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo oddziałów przedsiębiorstw

Check Point® Software Technologies ogłosił wprowadzenie rozwiązania Branch Office Security, pozwalającego na transformację łączności pomiędzy oddziałami przedsiębiorstw dzięki usługom bezpieczeństwa świadczonym w chmurze obliczeniowej. Rozwiązania CloudGuard Connect oraz CloudGuard Edge, zapewniają najlepsze zapobieganie zagrożeniom, aktualizowane w czasie rzeczywistym dzięki najnowszym danym pochodzącym z bazy ThreatCloud, elastyczność we wdrażaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo oddziałów firmy w ciągu zaledwie kilku minut z chmury obliczeniowej lub w obiekcie, płynną integrację z wiodącymi dostawcami SD-WAN, takimi jak VMware oraz Silver Peak, a także ujednoliconą platformę zarządzania zagrożeniami i dostępem, która jest w stanie zmniejszyć koszty operacyjne nawet o 40%.

Ponieważ przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu przenoszą wykonywaną w obiekcie pracę oddziałów i aplikacje do aplikacji SaaS, muszą dostosowywać definiowaną programistycznie rozległą sieć internetową (SD-WAN) tak, aby w sposób inteligentny przekierowywać ruch do usług w chmurze. Jednak bezpośrednie podłączanie oddziałów do chmury obliczeniowej prowadzi do znacznego wzrostu zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz kosztów zarządzania bezpieczeństwem. W takiej sytuacji oddziały przestają być chronione przez scentralizowane rozwiązania bezpieczeństwa obejmujące centrum danych, co prowadzi do narażenia ich oraz ich sieci WAN na zaawansowane wielowektorowe ataki Gen V.

- Przejście do SD-WAN wymaga zapewnienia zintegrowanego bezpieczeństwa w celu ochrony przedsiębiorstw przed zagrożeniami dla Gen V. Przedsiębiorstwa oczekują najwyższego poziomu bezpieczeństwa nawet w oddziałach - powiedział Itai Greenberg, Wiceprezes ds. Marketingu Produktu i Zarządzania w firmie Check Point. - Przy pomocy CloudGuard Connect i CloudGuard Edge przedsiębiorstwa mogą wdrożyć najskuteczniejszą ochronę przed zagrożeniami oraz wykorzystywać dane dotyczące zagrożeń w celu zabezpieczenia swoich oddziałów przed najnowszymi zagrożeniami Zero Day i Gen V.

- Zabezpieczenie połączeń sieci SD-WAN z chmurą jest niezbędne z uwagi na obecne zaawansowane cyberzagrożenia - twierdzi Sanjay Uppal, Wiceprezes firmy VMWare oraz Dyrektor Generalny VeloCloud™. - Cieszymy się, że możemy być partnerem firmy Check Point i pomagać w transformacji sposobu łączności pomiędzy oddziałami firm a chmurą obliczeniową.



- Dzięki partnerstwu pomiędzy firmami Silver Peak i Check Point, oddziały IT przedsiębiorstw mogą bez obaw przyjąć model bezpieczeństwa koncentrujący się na chmurze obliczeniowej, umożliwiający centralną konfigurację i wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa w całej sieci WAN poprzez kilka kliknięć myszką - powiedział Chris Helfer, Starszy Wiceprezes ds. strategicznych sojuszy w firmie Silver Peak.

- Platforma Silver Peak® Unity EdgeConnect™ SD-WAN, którą zarządza Silver Peak Unity Orchestrator™, automatycznie obsługuje aplikacje łańcuchowe z zastosowaniem rozwiązań CloudGuard Connect oraz CloudGuard Edge firmy Check Point.

CloudGuard Connect i CloudGuard Edge zapewnia najskuteczniejsze zabezpieczenie przed zagrożeniami zapobiegając atakom typu Zero-Day oraz Gen V

Firma Check Point dostarcza organizacjom dowolnej wielkości zintegrowane, zaawansowane rozwiązania zapobiegające zagrożeniom, zmniejszając stopień skomplikowania oraz obniżając całkowity koszt posiadania tego typu rozwiązań. Dzięki CloudGuard Connect i CloudGuard Edge, firma Check Point chroni połączenia oddziałów przedsiębiorstw z chmurą obliczeniową przed zaawansowanymi zagrożeniami poprzez zapewnienie dynamicznej skalowalności, inteligentne zaopatrzenie oraz spójną kontrolę. W odróżnieniu od innych rozwiązań zapewniających wyłącznie wykrywanie, rozwiązanie firmy Check Point zapobiega zagrożeniom dzięki:

Najlepiej ocenianemu zapobieganiu zagrożeniom o 100% skuteczności

Innowacyjne rozwiązania łączące hostowane w chmurze opatentowane rozwiązania kontrolne na poziomie CPU oraz piaskownicę na poziomie systemu operacyjnego w celu zapobiegania najniebezpieczniejszym atakom Zero-Day oraz zaawansowanym atakom Gen V

Zawsze aktualne zapobieganie zagrożeniom dzięki informacjom uzyskiwanym w czasie rzeczywistym z ThreatCloud

Rozwiązanie CloudGuard Connect firmy Check Point zachowuje skuteczność ochrony przed atakami Zero-Day i Gen V dzięki ThreatCloud. ThreatCloud to bazująca na chmurze obliczeniowej baza wiedzy zapewniająca w czasie rzeczywistym dynamiczne infomacje dotyczące bezpieczeństwa. ThreatClould gromadzi dane dotyczące zagrożeń na podstawie 86 miliardów decyzji związanych z bezpieczeństwem, 4 milionów emulacji plików oraz 7000 ataków Zero-Day dziennie.

Dzięki integracji z wiodącymi dostawcami SD-WAN w chmurze obliczeniowej lub w obiektach, pozwala ona na zabezpieczenie oddziałów zaledwie w ciągu kilku minut

CloudGuard Connect firmy Check Point zabezpiecza połączenia sieci SD-WAN z chmurą obliczeniową. CloudGuard Connect płynnie zabezpiecza tysiące oddziałów przedsiębiorstw dysponujących ograniczoną ilością miejsca i pozbawionych lokalnych zasobów IT. W przypadku przedsiębiorstw wymagających ochrony na miejscu w związku z koniecznością spełnienia wymagań związanych z prywatnością danych lub lokalizacją danych, możliwe jest wdrożenie rozwiązania CloudGuard Edge z zastosowaniem wirtualnej bramy bezpieczeństwa działającej na istniejących urządzeniach komputerowych danego oddziału, w tym na dedykowanych urządzeniach sieci SD-WAN lub uniwersalnych urządzeniach wykorzystywanych w obiektach klienta (universal Customer Premise Equipment - uCPE). W celu zagwarantowania najwyższej elastyczności działania przedsiębiorstw, rozwiązanie CloudGuard Connect firmy Check Point jest płynnie zintegrowane z rozwiązaniami wiodących dostawców SD-WAN, w tym VMware i Silver Peak.

Ujednolicona architektura bezpieczeństwa zmniejsza koszty operacyjne nawet o 40% oraz nakłady inwestycyjne o 20%

Zarówno Cloud Guard Connect, jak i CloudGuard Edge są zintegrowane z platformą zapobiegania i zarządzania zagrożeniami R80 firmy Check oraz z architekturą Infinity. Umożliwia to przedsiębiorstwom uzyskanie ujednoliconego widoku wszystkich zagrożeń oraz polityki bezpieczeństwa na jednym stanowisku, niezależnie od formy usługi CloudGuard, z której zdecydują się skorzystać. Przedsiębiorstwa są w stanie uzyskiwać w czasie rzeczywistym informacje o zagrożeniach dla bezpieczeństwa poprzez panel danych o cyberatakach. Ujednolicona platforma bezpieczeństwa jest zintegrowana z architekturą Infinity, co zwiększa wydajność w zakresie bezpieczeństwa i pozwala przedsiębiorstwom na zmniejszenie kosztów operacyjnych nawet o 40%.

Check Point CloudGuard Connect i CloudGuard Edge będą dostępne od października 2019 r.