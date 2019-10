BMW Luxury Days w salonie Inchcape Warszawa

Podczas „święta luksusu” warszawski salon zostanie całkowicie przearanżowany, stając się miejscem prezentującym nie tylko najbardziej wytworne modele bawarskiego producenta, ale również pełnym ekscytujących wydarzeń. Wśród nich szczególnie interesująco zapowiada się wystawa fotograficzna Jacka Poremby, fotografa od 25 lat współpracującego z największymi osobowościami z Polski i zagranicy. Wyjątkowy wernisaż przygotowany zostanie we współpracy z kultową marką Leica, która przedstawi odwiedzającym swoją najnowszą rodzinę stylowych aparatów fotograficznych.

Nie zabraknie również głównych gwiazd wydarzenia, czyli najbardziej prestiżowych modeli BMW, które oddane zostaną klientom do jazd testowych. Wśród nich będą m.in. seria 7 – zmodernizowana flagowa limuzyna, która dzięki powiększonym, przednim wlotom nie ujdzie uwadze sympatyków motoryzacji. Pojawi się również nowy, największy SUV marki BMW – X7, posiadający w środku trzy rzędy siedzeń i miejsce dla siedmiu osób.

Atrakcją będzie również obecność nowej, czterodrzwiowej „8” Gran Coupe, która pojawi się po raz pierwszy w warszawskim salonie Inchcape.

Polacy kochają luksus

Luksusowe modele BMW coraz częściej przyciągają uwagę Polaków, którzy są skorzy wydać znaczne środki na posiadanie ekskluzywnych przedmiotów – w tym aut. Potwierdzają to dane KPMG, według których wartość polskiego rynku dóbr luksusowych może po raz pierwszy przekroczyć 25 mld złotych. W Polsce mieszka obecnie blisko 1,5 mln osób zamożnych, których łączna wartość dochodu przekroczyła 260 mld zł. Do 2021 rok ich dochód brutto może wzrosnąć aż do 381 mld zł! To właśnie głównie do tej grupy chce trafić BMW wraz ze swoimi partnerami podczas wydarzenia Luxury Days.

Więcej informacji na: https://warszawa.bmw-inchcape.pl/bmw-luxury-days