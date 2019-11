BMW Inchcape Wrocław najlepszy w obsłudze klienta!

W ramach wizytacji polskiego oddziału BMW Group, Pieter Nota odwiedził również salon Inchcape w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiciele Inchcape przybliżyli członkowi zarządu BMW AG działalność Grupy oraz zaprezentowali dalsze plany rozwojowe.

Jak twierdzi Inchcape, nagroda jest konsekwencją profesjonalnej realizacji opracowanej przez Grupę strategii IGNITE. Opiera się ona m.in. o stałe doskonalenia procesu obsługi oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów.

– Dbanie o zadowolenie klienta to jeden z filarów Grupy Inchcape. Dokładamy wszelkich starań, by klienci pozostali z nami przez cały czas użytkowania samochodu, a nasze relacje były jak najlepsze. Ciężko pracujemy na to, by marka Inchcape była synonimem najwyższej jakości obsługi klienta – mówi Michał Podkowa, dyrektor oddziału BMW Inchcape Wrocław.

Wrocławski przedstawiciel BMW i MINI co roku znajduje się w czołówce najlepszych salonów samochodowych, nie tylko w ramach sieci dealerskiej bawarskiego producenta. Kilka lat temu Inchcape Wrocław został uznany za najlepszy salon samochodowy w Polsce wg badania International Service Check, zdobywając maksymalne noty we wszystkich kategoriach.