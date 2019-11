Polska goni europejską czołówkę fitness

W Europie liderem rynku fitness są Niemcy (10,6 mln członków w 9 tys. klubów). Drugim rynkiem jest Wielka Brytania (9,7 mln członków), natomiast podium zamyka Francja (5,7 mln). Polski rynek z 2,9 mln aktywnych członków, zarejestrowanych w 2600 klubach fitness (Deloitte Polska, 2018) stara się gonić światową czołówkę, obecnie zajmując 7 pozycję w Europie.

– Świadomość zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w Polsce nieustannie rośnie, co przekłada się nie tylko na frekwencję w klubach fitness, ale również zwiększone zainteresowanie urządzeniami domowymi. Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia mówią o co najmniej 30 minutach umiarkowanej aktywności fizycznej dziennie – komentuje Dominik Śliwowski, Członek Zarządu ITP S.A., General Manager marki TECHNOGYM.

Zmiany w stylu życia Polaków nie pozostają niezauważone przez producentów sprzętu do ćwiczeń. Stąd decyzja lidera rynku wellness – firmy Technogym – o otwarciu firmowego salonu w Polsce.- Szybko gonimy światową czołówkę krajów pod względem zdrowego stylu życia. Coraz częściej zakupujemy sprzęt fitness do domu, dlatego podstawowym celem otwarcia naszego showroomu w Polsce jest umożliwienie klientom indywidualnym zapoznania się z naszym najnowszym sprzętem na żywo – dodaje Dominik Śliwowski. Pierwszy showroom Technogym w Polsce został otarty w prestiżowej lokalizacji, jaką jest Dom Dochodowy, przy placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie. Jak dotąd włoska firma wyposażyła w swój sprzęt ponad 65 tysięcy klubów fitness oraz ponad 100 tysięcy apartamentów i domów prywatnych na całym świecie. Marka posiada swoje butiki m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanach Zjednoczonych.

https://www.youtube.com/watch?v=wya4eIw1hiE