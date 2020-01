Hakerzy tworzą armię botnetów oraz kradną dane z kart kredytowych

Złośliwe botnety wielofunkcyjne dotknęły 28% wszystkich organizacji na całym świecie, natomiast o 20% wzrosły statystyki ukierunkowanych ataków ransomware - wynika z Raportu Bezpieczeństwa Cybernetycznego 2020 firmy Check Point. Raport wskazuje na główne taktyki stosowane przez cyberprzestępców do atakowania organizacji na całym świecie we wszystkich branżach, a także zapewnia specjalistom ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i kadrze kierowniczej na poziomie C informacje potrzebne do ochrony ich organizacji przed współczesnymi zagrożeniami.