Elektryczny MINI Cooper SE debiutuje w salonach Inchcape Polska

W 60 rocznicę działalności MINI zaprezentowało swój pierwszy model elektryczny. Pomimo długiej tradycji i charakterystycznej stylizacji utrzymanej od 1969 roku, MINI podjęło odważny krok w kierunku nowoczesności.

Od 7 marca klienci salonów Inchcape w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, będą mogli zobaczyć w pełnej krasie oraz przetestować najnowsze dzieło inżynierów brytyjskiej marki. Jak zapewniają przedstawiciele Inchcape, jazdy testowe dostępne będą już w dniu premiery samochodu.

MINI Cooper SE jest pierwszym modelem, który łączy w sobie elektromobilność w miejskim wydaniu, z charakterystycznymi, ponadczasowymi cechami marki. Pierwszy w historii wyłącznie elektryczny model brytyjskiej marki to rdzenne MINI oparte o 3-drzwiową wersję pojazdu.

Pobór mocy MINI Cooper SE wynosi od 15,5 do 18 kWh na 100 km, co oznacza, że przy typowej jeździe miejskiej bateria wymaga doładowania jedynie raz w tygodniu. Silnik elektryczny to sprawdzona konstrukcja, znana z BMW i3s. dostarczająca 184 KM (135kW) i pozwalając na uzyskanie przyspieszenia do 100 km/h w czasie 7,3 sekundy. Nowe MINI może być ładowane z domowego gniazdka, wallboxa lub w publicznych stacjach ładowania, w tym tych szybkich z prądem stałym do 50 kW. Cena nowego elektrycznego modelu zaczyna się od 139 200 zł.