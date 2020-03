Koronawirus zmusza do pracy w domu. Lecz w domu zagrażają nam nie tylko wirusy. Jak się chronić?

Czy mamy do czynienia z największą w historii pandemią czy to bezpodstawne obawy? Strach przed aktualnym tempem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz jego następstw doprowadził firmy do zrewidowania sposobu pracy swoich pracowników. Miliony ludzi w całej Azji zaczęły pracować w domu. Pracownicy wiodących firm technologicznych takich jak Amazon, Microsoft, Facebook czy Google i innych, dostali nakaz pracy zdalnej do czasu, gdy sytuacja się poprawi i wirus zostanie opanowany. Podobne zmiany następują w Polsce - pracownicy wielu firm otrzymali w ostatnich dniach polecenie pracy zdalnej. Takie zalecenia otrzymali pracownicy wieżowca Warsaw Spire - najwyższym biurowcu w Polsce, w którym swoje siedziby mają światowe firmy i organizacje.