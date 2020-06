Uwaga na zainfekowane CV i zwolnienia lekarskie

• Eksperci alarmują, że w załącznikach z plikami CV może kryć się złośliwe oprogramowanie – to rosnący trend wśród hakerów, którzy chcą wykorzystać rosnące bezrobocie na świecie. • Aż 1 na 450 zidentyfikowanych złośliwych plików wykorzystywany jest do oszustw typu CV scam, co stanowi podwojenie tego typu scenariuszów ataku w ciągu ostatnich 2 miesięcy. • Ogólna liczba ataków za pośrednictwem malware’u wzrosła aż a o 16%