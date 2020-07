Zoom rozwiązał kolejny problem bezpieczeństwa. Firma współpracowała z izraelskimi ekspertami.

Błąd w funkcji „Vanity URLs” mógł pozwalać cyberprzestępcą na wysyłanie legalnie wyglądających zaproszeń na spotkania Zoom, będących w rzeczywistości środkiem do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania oraz przejmowania danych uwierzytelniających – wskazują eksperci. To nie pierwsza luka, która mogła zagrażać popularnej usłudze Zoom. Na początku roku Check Point wsparł Zoom w naprawie innej podatności, pozwalającej hakerom na dołączanie do spotkań bez zaproszenia.

Popularność usługi Zoom znacząco wzrosła podczas epidemii COVID-19, gdy większość przedsiębiorstw przestawiło się na pracę zdalną. O ile w grudniu 2019 roku Zoom odnotowywał około 10 milionów uczestników spotkań dziennie, to w kwietniu 2020 roku było już ich ponad 300 milionów!

Rosnącą sukces usług wideokonferencyjnych od początku roku starają się wykorzystać cyberprzestępcy m.in. w kampaniach phishingowych. Wg Check Pointa szczególne wzrosty odnotowano w przypadku rejestracji złośliwych domen oraz instalacji programów podszywających się pod aplikacje Zoom.

Potencjalny problem z bezpieczeństwem „URL Vanity” został znaleziony przez badaczy w ramach wcześniejszej styczniowej współpracy. Mógł on pozwolić hakerom na próbę manipulowania niestandardowym adresem URL (np. https://yourcompany.zoom.us) na dwa sposoby:

Prze targetowanie za pomocą linków bezpośrednich: podczas konfigurowania spotkania haker może zmienić adres URL zaproszenia, aby uwzględnić wybraną przez siebie zarejestrowaną subdomenę. Innymi słowy, jeśli oryginalny odsyłacz to https://zoom.us/j/##########, osoba atakująca może zmienić go na https://<nazwa organizacji>.zoom.us/j/##########. Bez specjalnego szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dotyczącego rozpoznawania odpowiedniego adresu URL użytkownik otrzymujący to zaproszenie może nie rozpoznać, że zaproszenie nie było autentyczne lub wysłane przez rzeczywistą lub prawdziwą organizację.

Targetowanie na dedykowane interfejsy internetowe Zoom: niektóre organizacje mają własny interfejs sieciowy Zoom do obsługi konferencji. Haker może zaatakować taki interfejs i podjąć próbę przekierowania użytkownika do wprowadzenia identyfikatora spotkania do złośliwego adresu „URL Vanity” zamiast do prawdziwego interfejsu internetowego Zoom. Podobnie jak w przypadku ataków na linki bezpośrednie, bez dokładnego przeszkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa ofiara takich ataków mogła nie być w stanie rozpoznać złośliwego adresu URL i paść ofiarą ataku.

Korzystając z obu metod, haker może próbować podszywać się pod pracownika organizacji i starać się pozyskać od ofiary dane uwierzytelniające lub poufne informacje.

- Ponieważ Zoom stał się jednym z wiodących kanałów komunikacji na świecie dla firm, rządów i konsumentów, niezwykle ważne jest, aby uniemożliwić podmiotom zagrażającym wykorzystywanie Zoom do celów przestępczych. – stwierdził Adi Ikan, kierownik grupy ds. Badań i ochrony sieci w Check Point - Współpracując z zespołem bezpieczeństwa Zoom, pomogliśmy zapewnić użytkownikom na całym świecie bezpieczniejszą, prostszą i godną zaufaną komunikację, aby mogli w pełni korzystać z zalet tej usługi.

Jak zapewniają obie firmy, załatanie potencjalnych podatności było wspólnym wysiłkiem Zooma oraz ekspertów cyberbezpieczeństwa z Check Pointa. - Wspólnie podjęliśmy ważne kroki, aby chronić użytkowników Zoom na całym świecie - dodał Adi Ikan.



Symulacja ataku została zaprezentowana pod linkiem: https://youtu.be/YIrgDkVYLKU

Pełna analiza podatności omówiona jest na stronie: https://blog.checkpoint.com/2020/07/16/fixing-the-zoom-vanity-clause-check-point-and-zoom-collaborate-to-fix-vanity-url-issue/