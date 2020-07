IoT Protect od Check Pointa odpowiedzią na bezpieczeństwo Internetu Rzeczy

Większość organizacji z sektorów komercyjnego, przemysłowego, opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej wdrożyła rozwiązania IoT i technologie operacyjne (OT), co znacznie zwiększyło ich ryzyko cybernetyczne – wiele urządzeń IoT ma luki w zabezpieczeniach, których nie można załatać. Ponadto organizacje dysponują różnymi zasobami urządzeń od różnych dostawców, z wieloma urządzeniami-cieniem, które są niezarządzane i podłączone do sieci bez autoryzacji, więc organizacje mają ograniczoną widoczność i kontrolę nad nimi, co potęguje ryzyko. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Check Point potwierdzają te problemy: 90% respondentów zgłosiło, że ich organizacje mają w swoich sieciach ukryte urządzenia IoT, a 44% stwierdziło, że co najmniej połowa ich urządzeń IoT była połączona bez wiedzy zespołów IT lub bezpieczeństwa. Tylko 11% respondentów stwierdziło, że w pełni wdrożyło rozwiązanie zabezpieczające IoT, a 52% nie ma w ogóle wdrożonych zabezpieczeń IoT.

W rezultacie 67% przedsiębiorstw i 82% firm opieki zdrowotnej doświadczyło incydentów związanych z IoT. Rosnące ataki na urządzenia i sieci IoT, w połączeniu z szybkim przejściem do pracy zdalnej wymuszonej przez pandemię Covid-19, wymagają najbardziej zaawansowanej, wszechstronnej struktury bezpieczeństwa, która może zidentyfikować wrażliwe urządzenia IoT, zastosować ochronę i powstrzymać inteligentne cyberzagrożenia.

IoT Protect firmy Check Point zapewnia bezpieczeństwo na poziomie sieci oraz zarządzanie politykami bezpieczeństwa wraz z bramami Check Pointa i nano-agentami IoT Protect, które zapewniają ochronę w czasie rzeczywistym, na podłączonym urządzeniu. IoT Protect integruje się z wiodącymi w branży platformami wykrywania zasobów IoT w sektorach opieki zdrowotnej, przemysłowej, inteligentnych biur i inteligentnych budynków, aby zabezpieczyć setki tysięcy urządzeń IoT. Rozwiązanie zapewnia:

Pełną widoczność urządzeń IoT, wraz z analizą ryzyka: identyfikuje i klasyfikuje urządzenia IoT w dowolnej sieci poprzez integrację z wiodącymi silnikami wykrywania w celu ujawnienia zagrożeń, takich jak słabe hasła, przestarzałe oprogramowanie układowe i znane luki w zabezpieczeniach.

Zmniejszanie luk w zabezpieczeniach i zapobieganie zagrożeniom typu zero-day nawet na urządzeniach, których nie można zaktualizować: urządzenia IoT można „wirtualnie załatać”, aby naprawić luki w zabezpieczeniach, nawet te z nieaktualnym oprogramowaniem układowym lub starszymi systemami operacyjnymi. IoT Protect obejmuje 60 usług bezpieczeństwa specyficznych dla IoT, które identyfikują i zatrzymują nieautoryzowany dostęp i ruch do i z urządzeń i serwerów oraz zapobiegają atakom złośliwego oprogramowania ukierunkowanym na IoT. Unikalny Nano-Agent IoT Defense może być również osadzony na urządzeniach, aby zapewnić wbudowaną ochronę przed zagrożeniami zero-day.





urządzenia IoT można „wirtualnie załatać”, aby naprawić luki w zabezpieczeniach, nawet te z nieaktualnym oprogramowaniem układowym lub starszymi systemami operacyjnymi. IoT Protect obejmuje 60 usług bezpieczeństwa specyficznych dla IoT, które identyfikują i zatrzymują nieautoryzowany dostęp i ruch do i z urządzeń i serwerów oraz zapobiegają atakom złośliwego oprogramowania ukierunkowanym na IoT. Unikalny Nano-Agent IoT Defense może być również osadzony na urządzeniach, aby zapewnić wbudowaną ochronę przed zagrożeniami zero-day. Intuicyjna segmentacja i zarządzanie siecią Zero Trust: rozwiązanie stosuje i egzekwuje szczegółowe reguły bezpieczeństwa w całej strukturze sieci IoT w oparciu o atrybuty urządzeń, zagrożenia i protokoły oraz obsługuje całościowe zarządzanie polityką bezpieczeństwa w jednym okienku zarówno dla sieci IT, jak i IoT .

IoT Protect oferuje największy w branży ekosystem wykrywania IoT, który zabezpiecza setki tysięcy urządzeń IoT. Check Point utrzymuje otwartą strukturę partnerów technologicznych – takich jak Armis, MediGate, Claroty i Ordr - specjalizujących się w wykrywaniu i klasyfikowaniu urządzeń IoT w różnych branżach. Z częścią z nich podpisano umowy, które pozwalają klientom Check Point uzyskać prawdziwie kompleksowe rozwiązanie.

IoT Protect obsługuje ponad 1600 protokołów IoT i technologii operacyjnych (OT), aplikacji i poleceń bezpośrednio po wyjęciu z pudełka, zapewniając jednocześnie najlepsze praktyki zgodności z przepisami, w tym HIPAA, NERC CIP, RODO i wielu innych. Rozwiązanie jest wspierane przez Check Point ThreatCloud, największą na świecie i najpotężniejszą bazę danych o zagrożeniach.