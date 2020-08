Szkolenia z cyberbezpieczeństwa już na edX

Kursy bezpieczeństwa cybernetycznego firmy Check Point dostępne za pośrednictwem platformy edX, zawierać będą m.in. serię Check Point Jump Start, która obejmuje podstawowe wykłady dotyczące bezpieczeństwa sieci i sieci hiperskalowej. Kolejne moduły będą systematycznie uzupełniane z uwzględnieniem rozwiązań bezpieczeństwa w chmurze oraz systemów dla małych i średnich firm. Kursy mają na celu podnoszenie umiejętności studentów lub specjalistów IT w zakresie cyberzagrożeń oraz zarządzania bezpieczeństwem.

Wszystkie moduły przygotowane przez Check Pointa są bezpłatne, by usunąć barierę kosztów oraz pomóc zmniejszyć lukę w zakresie dostępności na rynku specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Ostatnie badania pokazują, że prawie dwie trzecie organizacji zgłosiło w zeszłym roku niedobór tego typu pracowników, a dla 36% był to główny problem w działach IT.

- Współpraca z renomowaną platformą edX pozwala nam wypełnić istniejącą lukę w umiejętnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponieważ światowy niedobór pracowników sektora przekroczył cztery miliony, organizacje muszą wzmocnić wysiłki, aby spróbować rozwiązać ten problem - powiedział Liat Doron, wiceprezes ds. Kształcenia i szkolenia w Check Point Software Technologies. - Współpraca z edX, w połączeniu z innymi naszymi inicjatywami, takimi jak SecureAcademy, pomoże uporać się z globalnymi niedoborami umiejętności i przyciągnąć nowe pokolenie specjalistów ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego.

edX jest jedynie częścią wkładu firmy Check Point w upowszechnieniu najnowszych rozwiązań oraz technik walki z cyberzagrożeniami. W marcu tego roku firma Check Point ogłosiła, że setna instytucja akademicka przystąpiła do programu SecureAcademy, który oferuje studentom kompleksowy program nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa. W Polsce partnerem programu jest Politechnika Poznańska.

Więcej informacji o partnerstwie z edX znajduje się pod adresem: https://www.edx.org/school/checkpoint