SECURITY MASTERS: Check Point rozpoczyna cykl spotkań z ekspertami bezpieczeństwa

Co tydzień przeciętna polska organizacja jest atakowana przez cyberprzestępców blisko 490 razy, i choć większość z ataków jest skutecznie powstrzymywana, to zagrożenie dla firm i osób prywatnych wciąż rośnie. Zapoczątkowany przez Covid-19 trend pracy zdalnej również nie umknął uwadze cyberprzestępców, którzy w 2020 roku zintensyfikowali tzw. ataki „przejmowania wątków”, kradnąc dane firm lub infiltrując sieci. Takie działania hakerów dotknęły już na blisko jedną czwartą organizacji na całym świecie! Dla wielu firm poważnym wyzwaniem i problemem bezpieczeństwa jest z kolei chmura, z którą nie radzi sobie część niezintegrowanych narzędzi cyberbezpieczeństwa.

W związku z rosnącym zagrożeniem firma Check Point, światowy lider w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, przygotował we współpracy z czołowymi polskimi ekspertami cykl rozmów nawiązujący do tematyki „cybersecurity”. Celem jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzstrzeni.

Co więcej, eksperci biorący udział w CyberSecurity Masters będą przez pół godziny od zakończenia transmisji do dyspozycji uczestników, udzielając na czacie odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące poruszanej tematyki.

Wśród rozmówców Krzysztofa Nierodki, specjalisty firmy Check Point oraz prowadzącego CyberSecurity Masters, będą m.in. dr Mariusz Stawowski, Dyrektor Techniczny w Clico; Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji; kom. Domnik Rozdziałowski, Naczelnik Wydsziału dw. z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach czy dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema.

Publikacja pierwszego spotkania planowana jest na 19 maja. Gościem Krzysztofa Nierodki będzie dr Mariusz Stawowski, który opowie o wdrożeniach zabezpieczeń na komputerach pracowników w dobie epidemii COVID-19 oraz podpowie na co zwrócić uwagę by upewnić się, że organizacja jest odpowiednio przygotowana do potencjalnych ataków cybernetycznych.

