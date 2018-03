Rocznik 2017 w wyjątkowych ofertach z finansowaniem Comfort Lease 1% lub rabatem do 40 tys. złotych!

Oferta noworocznych wyprzedaży trwa w najlepsze. Międzynarodowa grupa dealerska Inchcape, będąca w Polsce przedstawicielem marek BMW oraz MINI również przygotowała specjalną propozycję dla swoich klientów. W ofercie rocznika 2017 znajduje się łącznie blisko 700 nowych i używanych pojazdów w trzech salonach firmy – w Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Całość dostępna jest jednak niezależnie od miasta. W przypadku, gdy preferowany model dostępny jest w innym salonie, Inchcape na życzenie może sprowadzić go do najbliższej klientowi placówki.

Co więcej, oferta podlega wyjątkowemu finansowaniu z niską ratą miesięczną. BMW Comfort Lease 1% pozwoli na zakup nowego samochodu z minimalną opłatą wstępną wynoszącą 5% oraz dogodną ratą miesięczną, wynoszącą zaledwie 1% wartości auta. W ofercie BMW Comfort Lease wartość końcowa jest gwarantowana, a klient ma do wyboru aż trzy warianty: Pierwszy, dokonuje wyboru nowego modelu, zwracając u dealera dotychczasowy; drugi to wykup pojazdu; trzeci jest ponownym finansowaniem wartości rezydualnej.

- Comfort Lease to oferta skierowana do klientów, którzy wolą użytkować samochód niż go posiadać. Jest również rozwiązaniem tańszym od tradycyjnych form finansowania, przykładowo: miesięczny koszt leasingu w przypadku BMW X1 wynosi zaledwie 1570 zł. Co ważne, już po trzech latach klient może cieszyć się zupełnie nowym samochodem – twierdzi Marcin Słomkowski, Dyrektor Generalny Inchape Motor Polska, dealera będącego od 9 lat numerem jeden w sprzedaży usług finansowych w sieci BMW.

W przypadku gdy klient zdecyduje się na finansowanie własne, może liczyć na dodatkowe upusty sięgające nawet 40 tys. złotych! Więcej informacji oraz wybrane modele znajdziesz pod adresem: http://bmw-inchcape.pl/xokazji