Inchcape wśród największych dealerów w Polsce. Próg 3 tys. pojazdów rocznie na horyzoncie.

Inchcape Motor Polska, obecny od 13 lat na rynku polskim, po raz drugi z rzędu znalazł się na liście TOP50 dealerów samochodowych w Polsce opracowanej przez Miesięcznik Dealer. Tegoroczna, 34 pozycja to awans o 5 miejsc w stosunku do zeszłorocznego rankingu. Co więcej, Inchcape jest jednym z dwóch dealerów w zestawieniu koncentrującym się wyłącznie na segmencie Premium.