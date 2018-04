Holding Dirlango Łukasza Wejcherta startuje z funduszem inwestycji technologicznych dla inwestorów prywatnych

Holding, do którego należy obecnie 9 spółek, po raz pierwszy pozwoli prywatnym inwestorom na dostęp do atrakcyjnych inwestycji na globalnym rynku IT. Dotychczas Dirlango koncentrował się na inwestycjach w 3 segmenty rynku nowych technologii: Dane (Netsprint, WhitePress, LeadR), transport (iTaxi) oraz spółki analityczne (JustWiFi, Koala Metrics).

Teraz, po 5 latach działalności i sukcesie transakcji z Innova Capital w 2016 roku* (Netsprint), zarządzający chcą inwestować środki w spółki nowych technologii w Polsce (60 proc.) i za granicą (do 40 proc. w ramach wspólnych inwestycji z renomowanymi partnerami w postaci globalnych funduszy VC).

- Naszym celem jest zaoferowanie inwestorom możliwości udziału w dynamicznie rozwijającym się segmencie technologicznych firm, które będą miały wsparcie zespołu Dirlango. Najchętniej będziemy inwestowali w spółki rentowne w fazie wzrostu – podkreśla Łukasz Wejchert, prezes D-Tech Management sp. z o.o.

Łukasz Wejchert i Maciej Żak chcą wykorzystać 20 letnie doświadczenie oraz osobiste kontakty na międzynarodowym rynku funduszy VC/ PE w celu zbudowania portfela Dirlango Tech FIZAN, którego wartość ma wynosić 200-300 mln w perspektywie 2 lat.

Możliwość inwestycji będzie dostępna dla prywatnych inwestorów a partnerem holdingu jest IPOPEMA TFI. W ramach budowy funduszu Łukasz Wejchert zadeklarował osobiste zaangażowanie finansowe na poziomie 10 mln zł. Jednocześnie holding Dirlango rozważa wniesienie proporcjonalnych udziałów we wszystkich spółkach portfelowych. Docelowy udział Dirlango i Łukasza Wejcherta będzie wynosić 20-30 proc. wartości funduszu. Perspektywa inwestycyjna funduszu zamkniętego to 6 lat, z możliwością przedłużenia o 3 lata.

Fundusz jest ciekawą alternatywą dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą dywersyfikować swoje portfele inwestycyjne w okresie niskich stóp procentowych i wahań na rynkach akcji.

Warszawa jest obecnie jednym czołowych hub-ów technologicznych w UE po Sztokholmie, Berlinie, Zurichu. Co więcej, Polska jest 4 rynkiem na świecie: po Rosji, Chinach i Japonii w globalnym rankingu Topcoder 2017. Potencjał ten zauważyła już UE, która wyceniła wartość inwestycji w ten rynek na 250 mln Euro do 2022 roku (Publiczny Program wsparcia na etap seed 2017-2022).

W Polsce najwięcej startupów działa w obszarach big data, analityka, gier, Internet rzeczy, narzędzia deweloperskie i nauki przyrodnicze.