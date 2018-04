Marka O! Dobre. Pewne. Twoje. wygrywa ranking portalu Manager24.pl

Pierwsze miejsce w rankingu Manager24.pl uzyskała marka O! Dobre. Pewne. Twoje., należąca do Polskiej Grupy Supermarketów. Cena niecałej złotówki za 400 gramów okazała się być najatrakcyjniejsza wśród włączonych do rankingu marek. Na drugim miejscu podium ulokował się makaron marki „Lubię“ należącej do BAC POL-u, z ceną 1,05 zł za 400 gramów. Trzecie miejsce zajęła marka własna sieci Lewiatan, z ceną 1,49 zł za 400 gramów świderek.

Wg raportu Canadean wartość rynku makaronu i klusek w Polsce wg sprzedaży w 2015 r. wyniosła 3,55 mld zł, a do końca 2018 roku ma wzrosnąć do 4 mld zł, co odpowiadać będzie ponad 280 milionom kg sprzedanych makaronów i klusek. Obecnie przeciętny Polak zjada ponad 4 kg makaronów rocznie.