Amerykańska matura już w Polsce

Do niedawna egzamin dojrzałości dla polskiego ucznia sprowadzał się do wyboru pomiędzy systemem polskim, składającym się z 3 przedmiotów lub angielskojęzycznym egzaminem International Baccalaureate, dostępnym w nielicznych placówkach. Tymczasem od wielu lat w Warszawie funkcjonuje International American School of Warsaw, która jest akredytowana przez wszystkie 3 organy, gdzie uczniowie mają również możliwość ukończenia liceum w systemie znacznie bardziej elastycznym i przyjaznym, z możliwością uzyskania dyplomu American High School Diploma.