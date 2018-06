Polski producent wypełniaczy tkankowych Neauvia rusza na podbój rynków w Azji i USA

Wartość światowego rynku medycyny estetycznej szacowana jest na blisko 9 mld USD a do 2020 roku powinna urosnąć do 12,6 mld USD*. Rynek wypełniaczy estetycznych stanowi 38 proc. tego rynku (3,46 mld USD). Prym wiedzie rynek amerykański, którego wartość stanowi około 46 proc. globalnych dochodów z rocznym przyrostem na poziomie 8 proc. Europa tymczasem jest odbiorcą 25 proc. produktów tego segmentu. Największą dynamiką charakteryzuje się Azja z rocznym wzrostem na poziomie 12 proc. Szacuje się, że do 2020 roku Azja - z 47 proc. udziałem – stanie się największym rynkiem wypełniaczy medycyny estetycznej (injectibles).