Międzynarodowe koncerny wprowadzają Usecrypt jako standard dla firmowej komunikacji

"W EYnovation korzystamy z Usecrypt Messenger w procesie przekazywania istotnych, strategicznych i operacyjnych informacji dotyczących realizowanych projektów" - mówi Krzysztof Witkowski, Associate Partner w EY, szef EYnovation.

Narzędzie Usecrypt spełnia wymogi szyfrowania danych i może być wsparciem dla kompleksowych systemów bezpieczeństwa w firmowych oprogramowaniach. Aplikacja oparta jest na systemie gwarantującym pełną poufność rozmów. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś dotrze do zaszyfrowanej wiadomości, to odczytać będzie ją mógł tylko na jednym komputerze lub telefonie - należącym do użytkownika aplikacji.

Nowy komunikator jest przydatny przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie chcą, aby komunikacja wewnętrzna w firmie, która coraz powszechniej odbywa się poprzez komunikatory internetowe, została podsłuchana przez niepowołane do tego osoby.

"W przeciwieństwie do pozostałych komunikatorów, Usecrypt Messenger jako jedyny szyfruje bazę danych na urządzeniu, co nie daje szans na wyjęcie treści rozmów i historii połączeń w przypadku kradzieży bądź przejęcia telefonu. Usecrypt również jako jedyna aplikacja sprawdza czy nasz telefon nie został ‘zhakowany’, co powoduje, że użytkownik ma pewność, iż jego telefon nie nagrywa oraz nie podsłuchuje nas w czasie rzeczywistym. Po trzecie, konstrukcja systemu zapewnia, że dostawca usługi nigdy nie przechowuje żadnych danych na serwerze, co powoduje, że nie ma technicznej możliwości przekazania danych użytkownika na żądanie trzeciej stronie" - podkreśla gen. Waldemar Skrzypczak, ekspert ds. bezpieczeństwa.

UseCrypt Messenger zapewnia realizację szyfrowanych połączeń głosowych w standardzie HD Voice, a także na bezpieczną wymianę treści, w tym multimediów. Dane z UseCrypt nie przenikają do urządzenia użytkownika. Aplikacja nie prowadzi bowiem żadnych archiwów rozmów czy wysyłanych wiadomości tekstowych.

Źródło informacji: BusinessJournal.pl