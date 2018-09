Top Market w Galerii Kupieckiej w Otwocku

Polska Grupa Supermarketów (właściciel Top Market, Delica oraz Minuta8) kontynuuje rozwój organiczny na rynku polskim. Niedawno Grupa zapowiedziała nawiązanie współpracy z polskimi przedsiębiorcami z branży handlowej oraz otwarcie co najmniej 20 placówek do końca 2018 roku. Dziś ogłoszono podpisanie umowy najmu dla powierzchni handlowej w nowo budowanej Galerii Kupieckiej w Otwocku. Nowy sklep będzie miał około 1200 m2 i będzie to siódmy sklep tej sieci w Otwocku

- Nowy sklep Top Market w Galerii Kupieckiej będzie należał do naszych flagowych placówek. Duża powierzchnia oraz szerokie alejki zapewnią klientom galerii wysoki komfort zakupów – informuje Przemysław Gaszewski, dyrektor handlowy Polskiej Grupy Supermarketów.

Jak informuje inwestor, projekt Galerii Kupieckiej nie tylko zmieni centrum Otwocka, ale stworzy również blisko 300 nowych miejsc pracy. Cała inwestycja obejmuje blisko 60 lokali usługowo-handlowych oraz ponad 250 miejsc parkingowych. Całkowity koszt budowy sięgać będzie 60 mln zł.

Polska Grupa Supermarketów (Top Market, Delica, Minuta8) jest organizacją niezależnych Detalistów branży spożywczej skupiającą rodzimy kapitał. Powstała z inicjatywy Warszawskiej Grupy Supermarketów obecnie zrzesza ponad 600 sklepów i zatrudnia łącznie ponad 8500 pracowników w placówkach na Lubelszczyźnie, Pomorzu, Warmii, Kujawach, Podlasiu oraz w województwie łódzkim.