Miloan Polska podwyższa kwotę jesiennych pożyczek bez opłat do 2.000 zł

Miloan Polska, jeden z liderów rynku pożyczek krótkoterminowych podwyższa od jesieni 2018 kwotę pierwszej pożyczki bez opłat do 2.000 zł. Jednocześnie maksymalna kwota pożyczki dla stałych klientów wyniesie 5.000 zł (wcześniej 4.000 zł). To reakcja na szybko rosnące zapotrzebowanie na pożyczki krótkoterminowe (do 30 dni) wśród Polaków.