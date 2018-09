IPOPEMA Dłużny SFIO wśród najlepszych na rynku

Celem działającego od 2015 roku IPOPEMA Dłużny jest jak najlepsze odwzorowanie zachowań rynku długoterminowych obligacji skarbowych poprzez inwestycje w bezpieczne dłużne papiery wartościowe. Polskie obligacje skarbowe stanowią od 70% do 100% aktywów funduszu, a zagraniczne obligacje maksymalnie do 25%. Fundusz cechuje się również wysoką płynnością składników portfela, co pozwala na dynamiczne dopasowanie się do warunków rynkowych i poszukiwanie okazji rynkowych.

Fundusz jest rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących stabilnych zysków i alternatywy dla depozytów bankowych. Fundusz uzyskał w marcu br. najwyższy pięciogwiazdkowy Rating Analiz Online, a w ostatnim sierpniowym Rankingu analizującym relację zysku do ryzyka – najwyższe oceny 5a w obu horyzontach czasowych (12 i 36 miesięcy). Wyniki funduszu ostatnich 3 lat pozwoliły na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, osiągając zdecydowanie wyższą od przeciętnej stopę zwrotu (+11,07 pkt proc.).

W opinii ekspertów Analizy Online stopy zwrotu IPOPEMA Dłużny od początku działalności należą do najwyższych w grupie porównawczej. W ciągu trzyletniej historii funduszu był tylko jeden 3-mies. okres, w którym subfundusz nie znalazł się w ścisłej czołówce w swojej grupie porównawczej (był to kwiecień 2016 roku). W spektrum inwestycyjnym funduszu, obok polskich skarbówek, znajdują się również w niewielkim procencie papiery z państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak np. Węgier, Chorwacji czy Rumunii.