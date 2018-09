Galeria Kupiecka w Otwocku rusza z komercjalizacją. Obiekt będzie największym centrum handlowym w Otwocku.

- To największa, prywatne inwestycja w Otwocku. To jednocześnie pierwszy budynek handlowy klasy A w mieście – podkreśla Wojciech Krawczyk, inwestor.

Na dwóch kondygnacjach znajdą się sklepy operatorów handlowych oraz punkty usługowe i gastronomiczne, a na poziomie -1 parking z 250 miejscami postojowymi. Pierwsze umowy najmu podpisały już: sieć spożywcza TopMarket z flagowym sklepem (ok. 1200 mkw.), MediaExpert (ok. 700 mkw.) oraz Rossmann (ok. 400 mkw.).

- Obecnie trwają negocjacje z CCC, Pepco , Martes Sport i siecią znanych salonów optycznych. Na niższej kondygnacji znajdą się sieci gastronomiczne i mamy nadzieję, że wśród nich pojawi się SPHINKS – ujawnia Wojciech Krawczyk ze spółki WOT Invest.

Inwestor Galerii, spółka WOT Invest, planuje otwarcie obiektu na jesień 2019 roku. Za komercjalizację projektu odpowiadają Origo Group i Patco Property. Generalnym wykonawcą obiektu jest Budimex SA.

Inwestycja pn. „Galeria Kupiecka” jest realizowana na obszarze 59 nieruchomości zlokalizowanych u zbiegu ulic Kupieckiej i Staszica. W ramach inwestycji zostanie wykonany budynek z lokalami handlowymi oraz usługowymi. Budynek będzie zawierał elementy charakterystyczne dla stylu „świdermajer” - w elewacji zewnętrznej, a w środku znajdzie się przestrzeń o powierzchni 450 m2 na organizację eventów, schody ruchome oraz windy. Do galerii będzie można wejść trzema wejściami, od ul. Kupieckiej, ul. Staszica, a główne wejście będzie na skrzyżowaniu obydwu tych ulic.

Inwestor poinformował także o trwającej przebudowie i modernizacji linii kolejowej i systemu komunikacji z pobliskiego dworca kolejowego Otwock. Planowane jest przejście podziemne w kierunku Galerii ostateczne decyzje mają jednak zapaść dopiero w 2019 roku.