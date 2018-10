Gazeta Finansowa ponownie wyróżnia Miloan Polska

Wśród wyróżnionej trójki znalazły się ex-aequo Aventus Group, Provident oraz właśnie Miloan Polska, będąca najmłodszą marką w zestawieniu, która na polskim rynku funkcjonuje od połowy 2017. W uzasadnieniu decyzji redakcja dziennika Gazeta Finansowa podała, że firmy otrzymały nagrodę na podstawie m.in. zaangażowania w budowanie wizerunku branży, rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów i ofertom pozwalającym na współpracę tak z kontrahentami indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi.

W opinii KPMG, Polska jest jednym z czołowych europejskich krajów o najlepszej perspektywie rozwoju rynku pożyczkowego dla sektora pozabankowego. W stworzonym przez firmę doradczą Indeksie Alternatywnego Rynku Pożyczkowego (ALI) nasz kraj z wynikiem 5,8 pkt. (w skali od 0 do 10) zalicza się do ścisłej czołówki pod względem środowiska dla rozwoju pozabankowych usług finansowych i jest jednym z najbardziej obiecujących miejsc w Europie dla firm fintechowych. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje ponad 140 podmiotów udzielających tzw. chwilówki.

Funkcjonujące na tym rynku podmioty to już nie małe firmy o wątpliwej moralności, a duże przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasięgu, którym zależy na tym, by być postrzeganymi jako rzetelne, odpowiedzialne i nowoczesne. Takie właśnie są spółki wyróżnione przez Gazetę Finansową tytułem Najlepsze Marki Pożyczkowe 2018 – wskazuje Gazeta Finansowa.

Miloan jest międzynarodową firmą finansową oferującą pożyczki krótkoterminowe dla klientów indywidualnych. Firma oferuje pierwszą, darmową pożyczkę do kwoty 2000 złotych, natomiast minimalna kwota chwilówki wynosi 300 zł, co jest korzystnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują niewielkich kwot na krótki okres. Stali klienci firmy mogą liczyć na możliwość uzyskania nawet 5000 zł. Miloan pojawił się na polskim rynku w 2017 roku i dzięki szybkiemu rozwojowi należy obecnie do czołówki branży finansowej. Dzięki własnym systemom informatycznym, klienci mogą być pewni, że ich dane osobowe, loginy, hasła oraz informacje związane z płatnościami nie trafią w niepowołane ręce.