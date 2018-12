Miloan Polska podwyższa kwotę świątecznej pożyczki do 2500 zł

Miloan Polska w grudniu br. podwyższa kwotę pierwszej, darmowej pożyczki dla nowych klientów firmy do 2500 złotych. Dla stałych, lojalnych klientów, regularnie spłacających swoje zobowiązania, Miloan wprowadza pakiet rabatów ‘’okolicznościowych’’, pozwalających zoptymalizować koszty obsługi pożyczek.

To odpowiedź na rosnące zainteresowanie polskich konsumentów pożyczkami krótkoterminowymi.

Badania pokazują, że Polacy deklarują znaczny wzrost wydatków świątecznych w 2018 roku - średnio o 6% - do 1168 złotych. Jak wynika z najnowszego raportu firmy Deloitte ‘’Świąteczne wydatki Polaków 2018’’, jest to najwyższy wzrost wśród wszystkich krajów biorących udział w badaniu. Co ciekawe na tle Europy, Polacy są również najbardziej skłonni znacznie więcej przeznaczać na budżet świąteczny. W zeszłym roku 53% respondentów przekroczyło pierwotny budżet o ponad 200 zł!

Według szacunków Miloan Polska co roku ponad 1,5 miliona Polaków zaciąga pożyczkę bądź kredyt online. Pożyczone pieniądze najczęściej wydajemy na zakup sprzętu elektronicznego lub sprzętu gospodarstwa domowego. Większość wniosków o pożyczkę dokonywanych jest mobilnie - z komputerów przenośnych i smartfonów. Analitycy Miloan wskazują, że średnia wartość pożyczki oscyluje obecnie w granicach 2.000 zł.