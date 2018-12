Izraelscy eksperci są zgodni: Ta polska technologia zmieni świat!

Sercem Usecrypt Safe - rozwiązania dedykowanego na komputery - jest technologia szyfrowania informacji HVKM, gwarantująca brak technicznej możliwości dostępu do danych przez dostawcę chmury, producenta oprogramowania lub „pośredników” (np. dyrektorów i administratorów IT). Umożliwia szyfrowanie danych na komputerze, w przestrzeni „cloud” oraz przesyłanie i współdzielenie dowolnej wielkości zaszyfrowanych plików pomiędzy zaufanymi użytkownikami aplikacji.

W tym roku Usecrypt rozszerzył swoją ofertę o rewolucyjny komunikator Usecrypt Messenger (dostępny w AppStore oraz GooglePlay), który jako jedyny uniemożliwia wyjęcie historii rozmów i konwersacji z urządzenia użytkownika oraz sprawdza czy telefon nie jest podsłuchiwany.

Usescrypt niedawno ogłosił globalną ekspansję, otwierając pierwsze biuro w Nowym Jorku oraz kolejne oddziały w Tel-Awiwie i Nikozji, a także nawiązał współpracę z najlepszymi izraelskimi ekspertami do spraw bezpieczeństwa informacji.

‘’Kiedy odkryliśmy UseCrypt byliśmy zdumieni praktycznością zbudowanego przez firmę systemu. Korzystając z naszego doświadczenia i technologii UseCrypt, możemy oferować najbardziej innowacyjne narzędzie bezpiecznej komunikacji” – mówi Israel Levinson, były oficer ochrony wojskowej, posiadający ponad 17-letnie doświadczenie w izraelskiej armii, który dziś dołącza do Rady Nadzorczej Usecrypt.

Innowacyjność systemu została doceniona przez magazyn Computerworld i nagrodzona tytułem „Best in Cloud 2018”. Co więcej, współpracę z firmą nawiązał ostatnio EYnovation Polska - program akceleracyjny EY Polska dla najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się technologii.

„Nasz zespół ds. innowacji używa UseCrypt Messenger do komunikowania najważniejszych kwestii strategicznych, operacyjnych, a także ustalania zgodności dotyczących naszych projektów” – podkreśla Krzysztof Witkowski, Associate Partner EY i szef EYnovation.

Fundusz Lazar Vision Fund wchodzi do akcjonariatu polskiej firmy

Nawiązanie współpracy z przedstawicielami izraelskich agencji bezpieczeństwa i powołanie do Rady Nadzorczej firmy ekspertów - Israela Levinsona oraz Michaela Ifargana, zbiegło się w czasie z objęciem 10% akcji polskiej firmy przez Lazar Vision Fund, amerykańsko-izraelski fundusz private equity. To już drugi inwestor instytucjonalny w spółce. Na początku roku do akcjonariatu Usecrypt dołączyło jedno z wiodących polskich TFI inwestujących w wysokie technologie.

„Wierzymy, że UseCrypt ma szansę stać się kolejnym liderem na światową skalę. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do projektu i wykorzystać nasze doświadczenie, aby wesprzeć najbezpieczniejszą, masowo zastosowaną technologię szyfrowanej komunikacji” – mówi Michael Ifargan, były podpułkownik agencji bezpieczeństwa danych IDF, z 25-letnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa danych wojskowych.

‘’Zabezpieczenie rządowych oraz korporacyjnych danych stanowi dziś główny problem.” – podkreśla Ifargan. „Większość ataków koncentruje się na aparacie telefonicznym. To właśnie on jest najsłabszym ogniwem. Dzieje się tak dlatego, że odszyfrowana na urządzeniu wiadomość czy rozmowa, przenika do systemu operacyjnego telefonu.” – dodaje Michael Ifargan.

„To właśnie zabezpieczenie historii rozmów i wiadomości na telefonie oraz zagwarantowanie pełnej poufności przesyłanych danych dzięki przekazaniu krytycznej części kluczy szyfrujących użytkownikowi wyróżnia Usecrypt na tle konkurencji, a użytkownikom przywraca prywatność. Od dziś również globalnie.” – podsumowuje Israel Levinson.