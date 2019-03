Oferta Miloan Polska wśród najlepszych chwilówek portalu Chwilowo.pl

Rynek klientów branży pożyczkowej liczy około 1,5 miliona osób. Jednocześnie istnieje na rynku wiele podmiotów, które ze sobą rywalizują i starają się przyciągnąć do siebie nowych klientów. Powszechną praktyką jest udzielanie pierwszych pożyczek do 30 dni bez opłat prowizyjnych i odsetek – taką ofertę posiada już większość najważniejszych graczy na rynku.

Portal Chwilowo.pl przygotował dla swoich czytelników zestawienie najlepszych pożyczkodawców w pierwszym miesiącu 2019 roku. Wśród nich znalazła się firma Miloan Polska, która staje się coraz ważniejszym graczem na polskim rynku. W zeszłym roku nagradzana była m.in. przez Gazetę Finansową czy magazyn Home&Market.

W bieżącym roku było to już drugie drugie wyróżnienie dla firmy. Wcześniej została zwycięzcą rankingu chwilówek do 1 tys. złotych zorganizowanego przez portal Enerad.pl.

Jak wskazuje portal Chwolowo.pl, prostota oferty (Miloan – przyp. red.) sprawia, że marka ta jest coraz częściej doceniana nie tylko przez pożyczkobiorców, ale również przed instytucje analityczne. Uznanie zostało wyrażone nagrodą Orderu Finansowego Home&Market 2017. Docenione zostały przede wszystkim profesjonalizm pożyczkodawcy oraz rzetelne podejście do klienta.

Pożyczki w Miloan to tzw. chwilówki udzielane na krótki okres spłaty wynoszący nie więcej niż miesiąc. Pierwsza pożyczka dla nowych klientów jest darmowa, o ile zostanie w całości spłacona w terminie. Można ją uzyskać w kwocie od 300 do 2500 złotych i spłacić w ciągu 1-30 dni. Wszystkie kolejne pożyczki są płatne, ale dostępne są w wyższej kwocie do 5000 złotych,

Kim są klienci chwilówek?

Jak wynika z danych przedstawionych przez Miloan Polska, klientami pożyczek online są głównie osoby młode, poniżej 40 roku życia. Wskaźnik ten jest wyższy wśród osób pozostających w „stanie wolnym” (88 proc.). Są to głównie osoby o średnich, miesięcznych zarobkach na poziomie 3000 zł, mieszkańcy małych i średnich miast.

Tym samym pada pewien stereotyp klienta pożyczek online w Polsce. Klienci firm pożyczkowych to świadomi finansowo konsumenci, którzy środki finansowe przeznaczają na okazyjne promocje zakupowe. Znakomita większość klientów pożyczek online to klienci nieatrakcyjni dla instytucji bankowych, ze względu na sposób zatrudnienia, wykonywanego zawodu i nieregularnych dochodów.

Analitycy Miloan wskazują, że średnia wartość pożyczki oscyluje w granicach 1000–1500 zł. Część konsumentów pożycza, gdyż aspiruje do realizacji wyższych planów, w związku z czym średnia wartość pożyczki stopniowo rośnie.

Według oficjalnych danych na rynku działa obecnie ok. 140 podmiotów świadczących usługi pożyczkowe. Co ważne, maksymalne koszty chwilówek są precyzyjnie określone przez polskie prawo – maksymalne oprocentowanie wynosi dwukrotność stopy referencyjne NBP powiększonej o 3,5 pkt proc (w sumie 7,5 proc.), zaś tzw. pozaodsetkowe koszty mogą stanowić maksymalnie 100 proc. wartości pożyczki.