Po przyjęciu samochodu do serwisu Inchcape, mechanik przeprowadza diagnostykę pojazdu, jednocześnie nagrywając kamerą kolejne kroki swoich działań. Pokazuje na nagraniu wyeksploatowane lub uszkodzone części, które wymagają naprawy bądź wymiany. Następnie klient otrzymuje wiadomość SMS lub e-mail z linkiem do panelu Inchcape Video Ocena, w którym znajduje się wspomniany materiał wideo, pełna ekspertyza swojego auta oraz formularz zalecanych usług z ich wyceną. Dzięki przejrzystej informacji o stopniu pilności naprawy poszczególnych części (oznaczonych kolorem zielonym, żółtym i czerwonym), klient może podjąć decyzję o dalszym przebiegu prac serwisowych – tak wygląda nowa procedura serwisowa dealera BMW Inchcape.

Dzięki usłudze Inchcape Video Ocena, właściciel może w pełni kontrolować przegląd swojego pojazdu, decydować o kolejnych etapach działań i upewnić się, że podczas odbioru nie zaskoczą go dodatkowe koszty. To również przewaga dla serwisu BMW Inchcape, który w transparentny sposób może zaprezentować klientowi swoje procedury oraz upewnić go o swoim profesjonalizmie.

- Inchcape Video Ocena powstało głównie by zwiększyć transparentność naszych działań. Usługa pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zakresu i kosztów naprawy, dzięki czemu nasz serwis niezwłocznie rozpocznie prace serwisowe, co z kolei pozwoli skrócić czas oczekiwania na samochód - mówi Łukasz Stefanko – kierownik serwisu oddziału Inchcape Wrocław.

Serwisy samochodowe BMW Inchcape wyróżniają się najwyższą jakością usług, co potwierdzają liczne nagrody przyznawane dealerowi przez BMW Polska (2008, 2012, 2013, 2017 i 2018) za najlepszą obsługę klienta oraz dynamikę działania serwisu. Wdrożenie usługi Inchcape Video Ocena ma pozwolić dealerowi wejść na jeszcze wyższy poziom obsługi klienta.

https://www.youtube.com/watch?v=4VwHTGEv-gI