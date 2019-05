Dzieło polskich inżynierów przejęte przez amerykański fundusz!

Sercem technologii Usecrypt - rozwiązania dedykowanego na komputery - jest opatentowana technologia szyfrowania informacji HVKM (Hybrid Virtual Key Management), gwarantująca brak technicznej możliwości dostępu do jakichkolwiek danych przez dostawcę chmury, producenta oprogramowania lub „pośredników” (np. dyrektorów i administratorów IT), którzy bardzo często mają wgląd w firmowe skrzynki mailowe i zasoby pracowników organizacji.

Usescrypt w grudniu ubiegłego roku ogłosił globalną ekspansję oraz nabycie 10% akcji przez funduszu LAZAR VISION FUND LP, otwierając pierwsze biuro w Nowym Jorku oraz kolejne oddziały w Tel-Awiwie i Nikozji. Dziś fundusz LAZAR zwiększa swoje zaangażowanie przekraczając próg 50% w kapitale spółki. Wraz zez mianami właścicielskimi, do Rady Nadzorczej spółki dołączyło dwóch niezwykle doświadczonych inwestorów oraz ekspertów globalnego rynku IT – Yuval Rabin oraz Mike Mayer.

- Technologia Usecrypt tworzy nowe zasady telekomunikacji usuwając pośredników z tego procesu. Pierwotne prawo do prywatności oraz zdolność komunikacji stanowią podstawę człowieczeństwa. Usecrypt łączy te dwie własności – mówi Yuval Rabin, partner w funduszu Lazar, posiadający ponad 30-letnie doświadczenie w sprzedaży i wdrożeniach innowacyjnych systemów IT w USA, Europie Zachodniej oraz Izraelu. Yuval Rabin obecnie koncentruje się na wspieraniu spółek posiadających najbardziej innowacyjne technologie.

- W ostatnich latach aktywnie uczestniczyłem we wzroście firmy produkującej baterie elektryczne do samochodów, nabytej przez jeden z największych koncernów samochodowych. Inna spółka, w której jestem zaangażowany opracowała rozwiązania wydłużające żywotność satelitów krążących po orbicie. Produkty Usecrypt idealnie wpisują się w obecny trend decentralizacji usług. Do tego spółka działa na jednym z trzech najszybciej rosnących rynków na świecie – cyberbezpieczeństwa – dodaje.

Drugim przedstawicielem funduszy, powołanym do RN jest Mike Mayer, wieloletni wiceprezes koncernu SAP, wcześniej przez długi czas pracujący dla amerykańskiego giganta ORACLE.