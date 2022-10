Check Point Software uruchamia nowy program Global Managed Security Service Provider (MSSP)

Firma Check Point® Software Technologies Ltd. ogłosiła wdrożenie nowego programu Managed Security Service Providers (MSSP), który wzmacnia wsparcie dla partnerów. Dzięki pakietowi Horizon, opracowanemu przez firmę Check Point, program zapewnia partnerom dostęp do usług niezbędnych do kompleksowego zarządzania XDR/XPR, MDR/MPR, zarządzania zdarzeniami i zapewnienia bezpieczeństwa SOC. Program MSSP umożliwia partnerom zwiększenie rentowności.