Infinity Spark będzie chronić MŚP za pomocą skonsolidowanych zabezpieczeń klasy korporacyjnej

Raport opublikowany przez Devolutions w październiku 2022 r. wykazał, że 46% małych i średnich firm (SMB) planuje zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Inwestowanie w cyberbezpieczeństwo budzi nadzieje, które jednak mogą być studzone rosnącym niedoborem wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Oznacza to, że organizacje mają trudności z odpowiednim zabezpieczeniem swoich krytycznych zasobów, co czyni je coraz atrakcyjniejszym celem dla cyberprzestępców. Ten sam raport wykazał, że 60% małych i średnich firm doświadczyło co najmniej jednego cyberataku w ciągu poprzedniego roku, a 18% doświadczyło sześciu lub więcej.

Zaprezentowane przez Check Point Software Infinity Spark oferuje zabezpieczenia klasy korporacyjnej w sieciach, poczcie e-mail, biurze, punktach końcowych i urządzeniach mobilnych. Dzięki wskaźnikowi wychwytywania złośliwego oprogramowania na poziomie 99,7% chroni małe i średnie firmy przed zaawansowanymi zagrożeniami, w tym phishingiem, oprogramowaniem ransomware, kradzieżą danych uwierzytelniających i atakami DNS.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa wykazały chęć inwestowania w cyberbezpieczeństwo w celu ochrony i wspierania rozwoju biznesu, zwłaszcza w miarę dostosowywania się do hybrydowego modelu pracy. Jednak przy rosnącym niedoborze wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa firmy te potrzebują rozwiązania, które zapewnia pełną ochronę bez skomplikowanych procesów wdrażania. Infinity Spark odpowiada na te potrzeby, konsolidując zabezpieczenia w platformę „wszystko w jednym” z prostym miesięcznym planem cenowym -powiedział Eyal Manor, wiceprezes ds. zarządzania produktem w firmie Check Point Software.

Pakiet Check Point Infinity Spark zapewnia:

Wiodące w branży zapobieganie zagrożeniom: Check Point Infinity Spark zapewnia wykrywanie na poziomie 99,7%, chroniąc małe i średnie firmy przed phishingiem, oprogramowaniem ransomware, kradzieżą danych uwierzytelniających i atakami DNS.

Kompleksowy pakiet zabezpieczeń klasy korporacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw: małe i średnie firmy mają trudności z odpowiednim zabezpieczeniem swoich krytycznych zasobów, co czyni je coraz większym celem cyberprzestępców. Zaprojektowany, aby chronić małe i średnie firmy w sieci, urządzeniach mobilnych, punktach końcowych, poczcie e-mail i biurze.

Nowe zapory sieciowe Quantum Spark SMB nowej generacji: Infinity Spark zawiera serię Quantum Spark 1500 Pro firmy Check Point, pierwszą w branży bramę ze zintegrowanymi zabezpieczeniami sztucznej inteligencji, 5G, SD-WAN i Wi-Fi 6. Check Point Quantum Spark Pro zapewnia 3 razy szybsze Wi-Fi -Fi, szybkie połączenie WAN 1 Gb/s z 5G i zintegrowanym SD-WAN dla lepszej wydajności aplikacji i maksymalnego czasu pracy.

Sercem Infinity Spark jest nasza nowa linia zapór nowej generacji Quantum Spark 1500 Pro, która może zapewnić najlepsze bezpieczeństwo klientom sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Quantum Spark 1500 Pro zapewnia pierwsze w branży bramki bezpieczeństwa zintegrowane z AI Security, 5G Cellular, Wi-Fi 6, SD-WAN i wiodącą w branży ochronę przed zagrożeniami do 2,6 Gb/s. Bramy bezpieczeństwa Quantum Spark 1500 Pro są niezwykle łatwe do wdrożenia (w mniej niż 60 sekund) i zarządzania w ruchu dzięki przyjaznemu dla użytkownika zarządzaniu przez Internet i aplikacji mobilnej.

Ponadto klienci mogą skorzystać z rozwiązania Harmony Email & Collaboration, które zapewnia pełną ochronę poczty e-mail i aplikacji do współpracy w chmurze, redukując m.in. liczbę ataków phishingowych o 99,2%. Należy wspomnieć również o korzyściach z Harmony Endpoint i Harmony Mobile, zapewniających pełną ochronę na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, unikając naruszeń i narażenia na szwank danych dla wszystkich punktów końcowych i urządzeń mobilnych.

Dostępność

Check Point Infinity Spark i Quantum Spark 1500 Pro są już dostępne do zamówienia. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: https://www.checkpoint.com/quantum/next-generation-firewall/small-business-firewall/infinity-spark/