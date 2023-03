Międzynarodowy Dzień Kobiet: Osiągnięcie parytetu płci w zarządzie i zwiększenie równości w branży cyberbezpieczeństwa

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet firma Check Point Software Technologies dołączyła do organizacji na całym świecie, odpowiadając na wezwanie do „przyjęcia równości”, podkreślając własne postępy i działania, które można podjąć w branży.

W niedawnym wywiadzie Rupal Hollenbeck, świeżo awansowana prezeska Check Point Software, powiedziała: „nie ma nic bardziej ekscytującego niż zgromadzenie zróżnicowanej grupy ludzi, wydobycie z nich tego, co najlepsze i umożliwienie im działania tak, aby ostatecznie osiągają coś, o czym nigdy nie myśleli, że jest możliwe…”.

Jak opisywała w podcaście Women in Action, kluczowym elementem kierowania dobrze funkcjonującymi i odnoszącymi sukcesy zespołami jest budowanie kultury równości, w której każdy otrzymuje zasoby, których potrzebuje, aby osiągać równe sukcesy. Jest to szczególnie ważne dla różnorodnych zespołów w Check Point, które każdego dnia niestrudzenie pracują w różnych strefach czasowych, językach i kulturach, aby zabezpieczyć świat.

Jak to robi CHECK POINT?

Po pierwsze, dzięki niedawnemu dołączeniu Nataly Kremer na stanowisko Chief Product Officer (CPO) i Head of R&D firma osiągnęła parytet płci w C-Suite. Rupal Hollenbeck, nowo mianowana prezes, Dorit Dor, nowa dyrektor techniczny (CTO), Nataly Kremer i Tal Payne, nasz dyrektor finansowy (CFO), 80% pracowników firmy na całym świecie jest kierowanych przez kobiety. Niestety, nie jest to jeszcze normą w innych globalnych organizacjach. Niedawne globalne badanie przeprowadzone przez IBM and Chief wykazało, że zaledwie 12% stanowisk na poziomie C-Suite i Board jest zajmowanych przez kobiety.

Firma zobowiązała się również do budowania i utrzymywania przywództwa. Na całym świecie 20% wiceprezesów Check Pointą to kobiety. Standard branżowy to 16%. W biurach prowadzi programy mentoringu, szkolenia zawodowe i grupy zasobów pracowniczych, których celem jest wspieranie i rozwijanie kobiet w ich karierach.

Przedstawiciele Check Point Software zdają sobie sprawę ze znacznego niedoboru specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, który szacuje się na 3,4 miliona wolnych stanowisk na całym świecie . Wywiera to ogromną presję na zespoły IT, które każdego dnia stają w obliczu coraz bardziej złożonych cyberataków.

Aby rozwiązać ten problem, firma opracowała szereg programów szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, znanych pod wspólną nazwą Check Point Mind. Jednym z takich programów jest Check Point SecureAcademy™️, który współpracuje z ponad 100 instytucjami szkolnictwa wyższego w 40 krajach, aby zapewnić edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa na całym świecie. W ramach inicjatywy Check Point MIND te instytucje edukacyjne oferują certyfikaty bezpieczeństwa Check Point jako element istniejącego programu nauczania, umożliwiając studentom poszerzenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa.