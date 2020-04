PGS o nowej Tarczy Antykryzysowe

- Nowa wersja programu wsparcia dla gospodarki w końcu uwzględnia część oczekiwań przedsiębiorców i powinna ułatwić setkom tysięcy firm przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. – mówi Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń, pożyczki czy odroczenia podatków to jedynie część z liczącego około 100 miliardów złotych (ok. 4,5% PKB) wsparcia dla polskich przedsiębiorców.

Święta w cieniu koronawirusa

Rozwiązanie antykryzysowe z pewnością poprawi nastój i wzmocni nadzieję przy świątecznych stołach milionów Polaków. Jednocześnie Święta Wielkanocne dla większości Polaków będą mniej rodzinne niż zwykle z powodu restrykcyjnej kwarantanny towarzyszącej epidemii koronawirusa.

- Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i partnerom naszej Grupy za ciężką pracę oraz dzielne znoszenie niedogodności ostatnich tygodni, a także wsparcie jakie PGS uzyskała z ich strony. Wszystkim naszym klientom, pracownikom, dostawcom oraz ich rodzinom życzymy spokojnych Świąt Wielkiej Nocy oraz przede wszystkim dużo zdrowia, które w ostatnim czasie możemy docenić bardziej niż kiedykolwiek – dodaje Michał Sadecki.