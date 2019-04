Aplikacje partii politycznych zagrożone atakami hakerów w 2019

To istotny sygnał dla użytkowników podobnych aplikacji w innych państwach, tym bardziej, że w tym roku wybory polityczne odbywają się w ponad 90 krajach: od Hiszpanii do Izraela i od Kanady po Nową Zelandię.

Cyberataki na instytucje polityczne i ich użytkowników umożliwiają ingerencję w wyniki wyborów i podważenie samych podstaw demokracji przez siły zarówno rządowe jak i pozarządowe. Badając aplikacje partii Likud wykryliśmy poważne luki, których wykorzystanie mogło pozwolić na dostęp do listy członków ugrupowania, adresów domowych, adresów email, numerów prywatnych telefonów oraz kart kredytowych – poinformował Lotem Finkelstein, ekspert działu Intelligence w firmie Check Point.

W Polsce szacuje się, że z aplikacji politycznych korzysta kilka tysięcy osób, w tym sami politycy. Aktywne są aplikacje: Rządometr, WIKIPiS czy aplikacja parlamentu europejskiego Citizen’s App. Zagrożenie może być tym większe, że Polacy kupują głównie telefony z systemem Android. Tylko 10% udziałów w rynku stanowią telefony Apple, których zagrożenie nie dotyczyło.

Według raportu Cybercrime Report by Cybersecurity Ventures koszt ataków cybernetycznych wzrośnie z 3 mld USD w 2015 do 6 mld USD w 2021 roku. Tymczasem średni koszt naprawy wyrządzonych szkód podczas pojedynczego ataku na przedsiębiorstwo wzrósł w ostatnim czasie do 3,6 mln USD (Data Breach Study 2018).

Jednocześnie firma doradcza Gartner Inc. Przewiduje, że wydatki na systemy zabezpieczające firmy przed atakami wzrosną do 93 mld USD rocznie w tym roku.

Aktywne w Polsce aplikacje polityczne:

WIKIPiS – program PiS z 2014 r.

501-1000 instalacji

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.max.wikipis

Rządometr – 1000+ instalacji

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.max.webviewapp

Citizens’ App – 10’000+ instalacji

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app

W Polsce aplikacje polityczne nie są bardzo popularne. Zwracajmy jednak uwagę na nietypowe zachowanie każdej ze ściąganych aplikacji oraz na to jakich uprawnień w telefonie się domaga.

Source: https://www.timesofisrael.com/cybersecurity-researchers-find-security-flaws-in-likud-labor-party-android-apps/