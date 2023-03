Check Point Software Technologies wprowadza Infinity Global Services zapewniające rezyliencję typu End-to-End

Niedawne badanie Światowego Forum Ekonomicznego wykazało, że 86% liderów biznesu uważa, że w ciągu najbliższych dwóch lat nastąpi „dalekosiężne, katastrofalne wydarzenie cybernetyczne”. Jednocześnie 34% z nich stwierdziło, że w ich zespołach brakuje umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Każdego tygodnia organizacje nękane są średnio ponad 1100 cyberatakami. Złożoność zarządzania operacjami SOC tylko zwiększyła to wyzwanie, utrudniając firmom ochronę przed cyberzagrożeniami. Infinity Global Services firmy Check Point ma na celu wypełnienie tej luki poprzez zapewnienie kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, i reakcję na ataki oraz pozwoli na wprowadzenie stałych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

- Organizacje niezależnie od wielkości mają trudności z monitorowaniem rosnącego krajobrazu zagrożeń i odpowiednim zapobieganiem cyberatakom. Nasi klienci i partnerzy zwracają się do nas z prośbą o wsparcie w budowaniu strategii cyberodporności — powiedziała Sharon Schusheim, CIO i VP Technical Services w Check Point Software Technologies. - Check Point Infinity Global Services zapewnia kompleksowe, skonsolidowane i umożliwiające współpracę rozwiązanie bezpieczeństwa w prostym do wdrożenia formacie, dzięki czemu organizacje mogą przejść do ofensywy w zakresie bezpieczeństwa, aby zapobiegać atakom, zanim one nastąpią.

Kompleksowy model Infinity Global Services zapewnia trzydzieści proaktywnych usług w czterech głównych filarach:

Assess: Wzmacnia wiedzę zespołu organizacji, od specjalisty ds. bezpieczeństwa po CISO. Obejmuje ocenę ryzyka cybernetycznego i IoT, plany bezpieczeństwa chmury hybrydowej i najlepsze praktyki Zero Trust.

Optimize: Stanowi wsparcie dla zapobiegania zagrożeniom w cyberobronie za pomocą SOC jako usługi, odporności cybernetycznej jako usługi, rozwoju i optymalizacji bezpieczeństwa oraz CSPM zarządzanej chmury.

Master: Optymalizuje bezpieczeństwo organizacji i rozszerza możliwości jej zespołu, oferując bootcampy bezpieczeństwa w chmurze, szkolenia CISO, programy wiedzy cybernetycznej i rozwoju pracowników.

Respond: Zwiększa gotowość do reagowania dzięki systemowi oceny zagrożeń, testów penetracyjnych, wykrywania i reagowania oraz ćwiczeń stacjonarnych .

Kompleksowe usługi, od badań zagrożeń, MDR i oceny ryzyka, po proaktywne monitorowanie, profesjonalne usługi i szkolenia, Infinity Global Services automatycznie konsoliduje systemy IT w jedno, łatwe w zarządzaniu rozwiązanie, jednocześnie otrzymując aktualizacje analizy zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Infinity Glabal Services będzie dostępne tego lata za pośrednictwem globalnego ekosystemu partnerskiego Check Point.