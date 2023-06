Nowatorskie rozwiązanie stworzone przez Polkę – dr Urszulę Herman w ramach m.in. wsparcia Funduszy Europejskich, umożliwia trening mięśni dna miednicy w bezpieczny, intymny i efektywny sposób, dzięki urządzeniu, aplikacji treningowej Boost i sieci specjalistów. - Już ponad 20 tys. kobiet na całym świecie ćwiczy mięśnie dna miednicy z wykorzystaniem polskiego rozwiązania – zapewnia dr Urszula Herman, pomysłodawczyni projektu.

Teraz klinika rehabilitacji w Łodzi - Columna Medica uruchamia stały program dla swoich pacjentów, obejmujący konsultacje lekarskie, diagnostykę i terapię. - Jesteśmy pierwszym ośrodkiem medycznym w Polsce, który wykorzystuje Pelvifly do diagnostyki i terapii pacjentów, borykających się z problemem nietrzymania moczu – zarówno kobiet jak i mężczyzn – podkreśla Renata Borkowska-Kubiak, dyrektor ośrodka.

A problem jest poważny. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia z powodu chorób dna miednicy cierpi w Polsce około 30 proc. kobiet po 18 roku życia, 50 proc. w wieku po 50-60 lat, a po 65 roku życia aż 70 proc. Wśród mężczyzn problem nie jest tak nasilony. Z najnowszych badan wynika, że ze co trzeci sportowiec doświadcza tego typu problemów (Journal of Science and Medicine Med Sport 2021). Mięśnie dna miednicy pełnią kluczową rolę w stabilizacji i utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, ich dobra kondycja może pomóc w zapobieganiu bólom kręgosłupa oraz poprawie ogólnej wydolności fizycznej. Mięśnie te są również ważne dla poprawy sprawności seksualnej u mężczyzn i kobiet, a u kobiet, dla poprawy zdrowia i funkcjonowania układu moczowo-płciowego.

Nadzorowane ćwiczenia mięśni dna miednicy są pierwszym elementem leczenia nietrzymania moczu. Badania potwierdzają, że przestrzeganie programu ćwiczeń jest kluczem do jego skuteczności. Niestety tylko 23% pacjentów ćwiczy regularnie.

Technologia PelviFly jest odpowiedzią na rosnąca popularność technologii, które znajdują zastosowanie w medycynie zdrowia i pozwalają na kontynuację terapii poza gabinetem fizjoterapeutycznym czy lekarskim. Trening prowadzony jest za pomocą sensorów – różnych dla kobiet i mężczyzn, połączonych z aplikacją w telefonie, podającą informacje o wykonywanej czynności ruchowej, jej rezultatach, udzielającej porad.

Rynek startupów medycznych rozwija się w Polsce w bardzo szybkim tempie a ich rozwiązania stają zdobywają popularność na arenie międzynarodowej. Polskie rozwiązanie i aplikacja PelviFly jest jedną z 480 firm Health-Tech w Polsce (oficjalne dane Top Disruptors in Healthcare 2022 podaje liczbę 144). Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest ich ponad 6000. Rozwiązanie PelviFly zostało wyróżnione przez Ministra Zdrowia Niemiec i zaprezentowane podczas World Health Summit, jako system mający wpływ na rozwiązanie globalnych problemów zdrowotnych.

Wielkość światowego cyfrowego rynku opieki zdrowotnej wynosiła w 2022 r. 332 mld USD i przewiduje się, że do 2032 r. osiągnie on wartość około 1694 mld USD.