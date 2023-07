Nowa definicja bezpieczeństwa w chmurze: Check Point Software wyznacza nowy standard wiodącej pozycji w branży

Organizacje na całym świecie używają Check Point CloudGuard do szybkiego zabezpieczania swoich wdrożeń w chmurze za pomocą zautomatyzowanych zabezpieczeń. „Po dokonaniu oceny wielu opcji bezpieczeństwa w chmurze, szukając platformy, która nie tylko rozwiąże nasze obecne priorytety bezpieczeństwa, ale może również rozszerzyć przyszłe wymagania bezpieczeństwa w chmurze, wybraliśmy CloudGuard firmy Check Point” — powiedział Vinay Puri, wiceprezes ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w Thomson Reuters. „Od czasu wdrożenia CloudGuard udało nam się uzyskać głęboki wgląd w nasze wielochmurowe środowisko, zrozumieć i nadać priorytet najważniejszym zagrożeniom oraz szybciej podjąć działania i zaradzić im”.

Check Point CloudGuard CNAPP prezentuje swoją wszechstronność, co potwierdzają następujące raporty analityków branżowych:

Check Point CloudGuard CNAPP raporcie Frost & Sullivan Global Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) 2022 , Check Point CloudGuard CNAPP w pełni integruje zabezpieczenia DevOps. Według Anh Tien Vu, Industry Principal w Frost & Sullivan, „Check Point nadal wykorzystuje swoje bogate portfolio cyberbezpieczeństwa i przez ostatnie 2 lata przyjął podejście skoncentrowane na chmurze, aby opracować bogate w funkcje rozwiązanie CNAPP, które zawiera funkcje potrzebne aby klienci mogli ograniczyć ryzyko i chronić swoje zasoby, aplikacje, sieć i obciążenia w chmurze za pomocą jednej ujednoliconej platformy”.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych i interfejsów API dzięki Check Point CloudGuard AppSec raporcie radarowym GigaOm 2023 dotyczącym bezpieczeństwa aplikacji i interfejsów API

Firma Check Point Software Technologies zajęła również najwyższe miejsce w kategorii Public Cloud Use Case w raporcie Gartner® Critical Capabilities for Network Firewall z maja 2023 r. Wierzymy, że to wyróżnienie, wraz z innymi ocenami branżowymi, weryfikuje możliwości bezpieczeństwa oferowane przez CloudGuard, czyniąc go wiodącym rozwiązaniem chmurowym do automatycznej ochrony bezpieczeństwa.

„Jedną z najlepszych rzeczy w Check Point CloudGuard jest to, że mogę zarządzać zasobami w wielu chmurach, przepływach i ustawieniach na jednej platformie zarządzania. Ma to kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia całego przepływu pracy programistycznej” — powiedział Roger Lau, dyrektor techniczny ViuTV Digital.